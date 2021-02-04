رفع درجة الاستعداد القصوى بـ نطاق الدقهلية وشفط مياه الأمطار |صور

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، أنه طوال فصل الشتاء يستمر رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المديريات وقطاعات المرافق والخدمات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى حيث تتم المراجعه الدورية لكافة الإجراءات الاحترازية اللازمة التي تم اقرارها مسبقا وذلك فى ضوء ما تعلنه هيئة الأرصاد الجوية وحالة الطقس العام وحال سقوط الأمطار.



ووجه المحافظ إدارة المرور لعمل التحويلات المرورية اللازمة ووفقا للخطة المسبقة والموضوعة لهذا الغرض واثناء الاضطرار إلى تحويلات بعض الطرق والشوارع والكباري بسبب تجمعات الأمطار.



وكلف محافظ الدقهلية رؤساء المراكز والمدن والاحياء وشركة مياه الشرب والصرف الصحى وإدارة الكهرباء بتفعيل عمل غرف العمليات الفرعية بالقرى والمراكز والمدن والاحياء والقرى والربط المستمر والتفاعل الفوري بالإبلاغ لغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة وسرعة التجاوب الفورى مع أية بلاغات.





وتواصلت اليوم الخميس أعمال فرق الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء بنطاق المحافظة فى كسح وشفط تجمعات مياة الأمطار بالشوارع والميادين بنطاق المحافظة تيسيرا على الحركة المرورية وحركة الانتقال للمواطنين.





وفى ذات السياق أكد المحافظ، أنه سبق وأصدر توجيهاته بضرورة مراجعة الطرق الرئيسية داخل وخارج المدن والتاكد من نظافة وجاهزية بالوعات تصريف الأمطار وأنها تعمل بـكفاءة عالية وتأمين محطات الرفع والمعالجة بالإمداد بالكهرباء من خلال مصادر بديلة بالإضافة إلى التأكد من جاهزية المعدات والآلات وعربات الكسح وطلمبات الشفط بجميع المراكز والمدن والاحياء والقرى والحماية المدنية.



كما ناشد محافظ الدقهلية المواطنين انه عند سقوط امطار عدم الاقتراب من اى مصدر من مصادر الكهرباء (اعمدة الكهرباء والانارة العامة) المتواجدة بالشوارع والحدائق والنوادى والمناطق المتضررة لاقدر الله من سوء الأحوال الجوية خاصة الموجودة بالقرب من اى تجمعات للمياه حرصا على سلامة الجميع.



كما كلف المحافظ بالتواجد لجميع العناصر المعنية (الصحة، الاسعاف، الحماية المدنية والرى، شركة المياه) بالتعامل والتواصل مع غرفه العمليات بالمحافظة على مدار 24 ساعة لتلقي جميع الابلاغات الخاصة بتجمعات مياه الأمطار، والمتابعة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة لسرعة التعامل معها.





ووجه المحافظ بضرورة وجود حصر شامل للأماكن التي تتراكم بها مياه الامطار وذلك من خلال التنسيق بين جميع الجهات المعنية من مديرية الري وشركة مياه الشرب على مستوى المحافظه وان يتم التأكد من تمركز سيارات الشفط والكسح ومعدات الصرف اللازمة بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين المختلفة لمواجهة تراكم أي كميات مياه للأمطار والتدخل الفوري في حالة حدوث أية مشكلة.



وأهاب محافظة الدقهليه بالمواطنين بتواخى الحذر أثناء السفر علي الطرق السريعة فى المطر ، مؤكدا استمرار رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة المحافظة، واستمرار العمل بجميع غرف العمليات الفرعية بالقرى والمدن والاحياء والمراكز وايضا بجميع قطاعات المرافق " شركة مياه الشرب والصرف الصحى والطرق الرى والغاز الكهرباء والتواصل المستمر مع غرفه العمليات الرئيسيه على مدار الساعة لسرعة التجاوب الفورى مع كافة الحالات الطارئة حرصا على حياة المواطنين وسلامه المبانى والمنشآت .





واكد على ضرورة مراجعة كافة الاستعدادات بجميع المستشفيات والمدارس واماكن التجمعات السكانية من اجل موسم شتاء آمن للمواطن الدقهلاوى على مستوى المحافظة.