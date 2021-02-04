طرق العناية بالبشرة أثناء العلاج الكيميائي

العلاج الكيميائي هو العلاج الأكثر شيوعًا للسرطان ، لكن العلاج يمكن أن يؤثر على جلد الشخص وشعره بشكل كبير، ومن ثم، فإن العناية بالبشرة تصبح دائمًا مهمة للغاية إذا كنت تخضع للعلاج الكيميائي أو أي علاجات أخرى للسرطان، كما قال الدكتور رينكي كابور، استشاري الأمراض الجلدية وطبيب الجلد التجميلي وجراح الجلد، عيادات التجميل.
"سيحتاج روتينك المعتاد للعناية بالبشرة إلى تعديل وستكون هناك حاجة إلى تغييرات لمساعدة الجلد على التعامل مع ضغوط العلاج الكيميائي. الأدوية نفسها التي تقتل الخلايا السرطانية تعيق نمو خلايا الجلد السليمة. هذا يعني أن بشرتك لا تجدد نفسها بالمعدل الذي تجدده عادة، "قال الدكتور كابور وفقا ل " indianexpress".
* تغير في لون البشرة ، تظهر بشرتك رمادية أو صفراء
* احمرار الجلد والقدمين وفرط الحساسية
* جفاف الجلد وتجعده بسبب الجفاف
* بشرة هشة ومتشققة
* ضعف جهاز المناعة يجعل البشرة عرضة للعدوى
* سواد الجلد
* الحكة والطفح الجلدي
* حب الشباب خلال الأسابيع الأولى من العلاج
* زيادة الحساسية للشمس وحروق الشمس مع الحد الأدنى من التعرض للشمس
* الحساسية المفاجئة
* فرط التصبغ
* تقرحات الفراش
* الحروق أو آلام الجلد بسبب التهاب الجلد الإشعاعي
* تقشير وتقشر
* التهابات الأظافر
* اصفرار الأظافر
وفقًا للدكتور كابور ، تختلف تأثيرات العلاج الكيميائي على الجلد من شخص لآخر. تتمثل الخطوة الأولى للعناية الجيدة بالبشرة أثناء العلاج الكيميائي في العثور على طبيب أمراض جلدية متخصص في طب الأورام ولديه خبرة واسعة في علاج مشاكل الجلد والشعر والأظافر أثناء علاج السرطان. كلما بدأت في وقت مبكر باستخدام مستحضرات العناية بالبشرة المعدلة أثناء العلاج الكيميائي ، كان من الأفضل لك تجنب الآثار الجانبية قبل أن تصبح واضحة للغاية.
فيما يلي بعض الخطوات الأساسية التي يمكنك دمجها في روتينك اليومي للعناية بالبشرة
* قم بالتبديل إلى المنظفات والمرطبات الخالية من العطور والمواد الحافظة.
* تجنب استخدام أي منتج يحتوي على هرمونات أو مشتقاتها لأنها تضر بشرتك أثناء العلاج الكيميائي.
* لا تستخدم أي بخاخات أو عطور أو كولونيا أو ما بعد الحلاقة أو أي منتجات تحتوي على كحول لتجفف الجلد.
* الاستحمام بالماء الفاتر دائما. الماء البارد جدًا والساخن جدًا سيؤذي بشرتك ويجففها أكثر. ليس عليك أن تأخذ حمامًا طويلًا يوميًا إلا إذا كنت تقوم بعمل بدني. حدد وقت الاستحمام بـ 10 دقائق كحد أقصى.
* ضعي مرطب مناسب غير معطر وخالي من البارابين على بشرتك خلال 10 دقائق من الاستحمام. دلك بلطف ولا تفرك بقوة. اختر مرطبًا على شكل مرهم بدلًا من اللوشن.
* استخدم ماكينة حلاقة كهربائية أو ماكينة حلاقة للحلاقة بدلًا من رغوة الحلاقة.
* ارتداء ملابس فضفاضة مصنوعة من أقمشة تسمح بمرور الهواء مثل القطن.
* اغسل ملابسك بمنظفات معتدلة وخالية من مسببات الحساسية.
* اشرب ما لا يقل عن 10-12 كوبًا من الماء يوميًا ما لم يخبرك طبيب الأورام بخلاف ذلك.
* حافظي على قص أظافرك.
* ارتدي قفازات على يديك لحماية الجلد والأظافر.
* نم على ظهرك بشكل مستقيم مع وضع وسادة عادية تحت رأسك. سيساعد ذلك في الحفاظ على التورم على الوجه.
* لا تفركي أثناء الاستحمام.
* بعد الاستحمام ، جفف بشرتك بالتربيت عليها ولا تفركها بالمنشفة.
* ضع المرطب على اليدين والقدمين قبل النوم وارتداء القفازات القطنية عليهما.
* إذا كانت بشرتك جافة بشكل طبيعي ، فاستثمر في المنتجات التي تحتوي على لاكتات الأمونيوم للمساعدة في شفاء بشرتك.
* ليس عليك تجنب الشمس تمامًا ولكن عليك توخي الحذر عند التعرض للشمس ، ضع واقٍ من الشمس بدرجة 30 ++ SPF أو أكثر وأعد وضعه كل ساعتين دون أن تفشل. يفضل استخدام واقي من الشمس يحتوي على أكسيد التيتانيوم وأكسيد الزنك.
* ارتدِ قبعات أو قبعة واسعة الحواف واستثمر في الملابس الواقية من الشمس التي تغطي بشرتك عند الخروج.
* حماية عينيك من خلال ارتداء النظارات الشمسية التي توفر حماية من الأشعة فوق البنفسجية.
* بدلًا من حك الجلد عند الشعور بالحكة ، استخدم الكريمات التي تحتوي على الهيدروكورتيزون للمساعدة في تهدئته.
* إذا كان لديك تقرحات مفتوحة على الجلد ، فاستخدم الأدوية التي يصفها الطبيب.
إذا لاحظت أي جروح وكدمات على الجلد ، فاستشر طبيب الأمراض الجلدية على الفور. كن أكثر حرصًا على منع الالتهابات والعدوى لأنها قد تكون مهددة للحياة.