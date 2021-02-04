طرق العناية بالبشرة أثناء العلاج الكيميائي

* تغير في لون البشرة ، تظهر بشرتك رمادية أو صفراء

فيما يلي بعض الخطوات الأساسية التي يمكنك دمجها في روتينك اليومي للعناية بالبشرة





* قم بالتبديل إلى المنظفات والمرطبات الخالية من العطور والمواد الحافظة.

* تجنب استخدام أي منتج يحتوي على هرمونات أو مشتقاتها لأنها تضر بشرتك أثناء العلاج الكيميائي.

* لا تستخدم أي بخاخات أو عطور أو كولونيا أو ما بعد الحلاقة أو أي منتجات تحتوي على كحول لتجفف الجلد.

* الاستحمام بالماء الفاتر دائما. الماء البارد جدًا والساخن جدًا سيؤذي بشرتك ويجففها أكثر. ليس عليك أن تأخذ حمامًا طويلًا يوميًا إلا إذا كنت تقوم بعمل بدني. حدد وقت الاستحمام بـ 10 دقائق كحد أقصى.

* ضعي مرطب مناسب غير معطر وخالي من البارابين على بشرتك خلال 10 دقائق من الاستحمام. دلك بلطف ولا تفرك بقوة. اختر مرطبًا على شكل مرهم بدلًا من اللوشن.

* استخدم ماكينة حلاقة كهربائية أو ماكينة حلاقة للحلاقة بدلًا من رغوة الحلاقة.

* ارتداء ملابس فضفاضة مصنوعة من أقمشة تسمح بمرور الهواء مثل القطن.

* اغسل ملابسك بمنظفات معتدلة وخالية من مسببات الحساسية.

* اشرب ما لا يقل عن 10-12 كوبًا من الماء يوميًا ما لم يخبرك طبيب الأورام بخلاف ذلك.

* حافظي على قص أظافرك.

* ارتدي قفازات على يديك لحماية الجلد والأظافر.

* نم على ظهرك بشكل مستقيم مع وضع وسادة عادية تحت رأسك. سيساعد ذلك في الحفاظ على التورم على الوجه.

* لا تفركي أثناء الاستحمام.

* بعد الاستحمام ، جفف بشرتك بالتربيت عليها ولا تفركها بالمنشفة.

* ضع المرطب على اليدين والقدمين قبل النوم وارتداء القفازات القطنية عليهما.

* إذا كانت بشرتك جافة بشكل طبيعي ، فاستثمر في المنتجات التي تحتوي على لاكتات الأمونيوم للمساعدة في شفاء بشرتك.

* ليس عليك تجنب الشمس تمامًا ولكن عليك توخي الحذر عند التعرض للشمس ، ضع واقٍ من الشمس بدرجة 30 ++ SPF أو أكثر وأعد وضعه كل ساعتين دون أن تفشل. يفضل استخدام واقي من الشمس يحتوي على أكسيد التيتانيوم وأكسيد الزنك.

* ارتدِ قبعات أو قبعة واسعة الحواف واستثمر في الملابس الواقية من الشمس التي تغطي بشرتك عند الخروج.