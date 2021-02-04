لهذه الأسباب مرضى السرطان الأكثر عرضة للإصابة بكورونا



يعد مرضى السرطان أكثر عرضة من غيرهم للإصابة والوفاة بفيروس كورونا وذلك لضعف مناعتهم.



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أكد الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة أنه فى حالة إهمال علاج الكورونا أو تأخيره فالأشخاص المصابون بالسرطان أكثر عرضة للوفاة بفيروس كورونا الجديد بنحو مرتين مقارنة بغير المصابين به.









أما عن معدل الوفيات فهو يزداد مع تقدم مراحل السرطان لدى المرضى والتأخير فى التدخل العلاجى سواء لعلاج الكورونا أو السرطان والتدخين خاصة فى الرجال لكن تشابه الأعراض مع كورونا، جعل هؤلاء المرضى يتلقون علاج كورونا ويضيعون فرصة تشخيص إصابتهم المبكرة بالسرطان.





لفت عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة أنه يمكن ل لسرطان بشكل عام أن يقلل من المناعة ويجعل من الصعب مكافحة العدوى بطرق مختلفة يمكن أن يقلل السرطان أو علاجه عدد الخلايا المناعية .





أشار أنه قد تؤدي علاجات السرطان، ومنها الإشعاع وأدوية معينة، إلى إضعاف مناعة الأغشية المخاطية مثل المبطِّنة الأنف و للفم والقناة الهضمية. مما يزيد من فرص التقاط العدوى بفيروس كورونا الذى يسبب كوفيد-19 وغيره من الميكروبات







أما بالنسبة للأطفال المصابين بكورونا فهم لديهم فرص اكبر للإصابة بالعدوى ومضاعفاتها .