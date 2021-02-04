هل تختلف أعراض كورونا لدى مرضى السرطان؟



تعد أعراض COVID-19 هي نفسها لدى مرضى السرطان مثل عامة الناس إليك أبرز الأعراض وهل مرضى السرطان معرضون أكثر للإصابة بالسرطان مقارنة بغيرهم.



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الاعراض الشائعة









وفقا لموقع هيلث تشمل الأعراض الشائعة للسرطان

إجراءات وقائية

-اغسل يديك جيدًا وبشكل متكرر. يجب القيام بذلك لمدة 20 ثانية على الأقل باستخدام الماء والصابون. إذا لم يكن لديك ماء وصابون ، فتأكد من استخدام معقم اليدين الذي يحتوي على 60٪ كحول.





-تجنب لمس وجهك وأنفك وعينيك ، خاصةً إذا لامست الأسطح "ذات اللمس العالي" في الأماكن العامة ، مثل أزرار المصعد ومقابض الأبواب والدرابزين.





-عليك تجنب الازدحام ومارس التباعد الاجتماعي (ستة أقدام على الأقل).4





فعالية اللقاح؟







تعرض مرضى السرطان لخطر أكبر من COVID-19 ، خاصةً إذا كانوا يتلقون العلاج المناعي والمنشطات والأدوية المثبطة للمناعة التي تقلل المناعة. يعاني العديد من الأفراد المصابين بسرطان الدم من ضعف المناعة حتى لو لم يخضعوا للعلاج حاليًا.

قد يكون المرضى الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة أكثر عرضة للإصابة بالعدوى بسبب انخفاض دفاعاتهم ضد العدوى.







السرطانات المرتبطة بالدم مثل اللوكيميا أو سرطان الغدد الليمفاوية أو الورم النقوي المتعدد







الذين يخضعون للعلاج الكيميائي ، والأفراد المصابون بمرض أكثر تقدمًا







الذين يعانون من سرطان الرئة

الحمىالسعال - سعال جافإعياءألم عضلي (آلام في العضلات)صداع الرأسضيق في التنفسيبلغ بعض المرضى عن أعراض الجهاز الهضمي (غثيان ، إسهال)تظهر الأعراض عادةً في غضون 2-14 يومًا بعد التعرض ، على الرغم من أن البيانات الجديدة تشير إلى أن بعض الأشخاص المصابين بالمرض معديون حتى قبل ظهور الأعراض عليهم.في الوقت الحالي ، يجب أن يخضع المرضى لنفس الإجراءات الوقائية التي قد يخضعون لها من الأمراض الشائعة الأخرى مثل نزلات البرد والإنفلونزا وإليك أبرز الإجراءات الوقائية التى تحميك من الإصابة: