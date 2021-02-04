فى اليوم العالمى للسرطان ..3 أعشاب تمنع تكون الأورام وإزالة السموم

وفقا لموقع هيلث تأتي العديد من السمات الصحية المرتبطة بالتوابل من خصائصها المضادة للأكسدة القوية فقط أضيفى هذه الأعشاب والتوابل اللذيذة إلى وجباتك اليومية لتعزيز وظائف المناعة إليك أبرزها



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يوجد مكونان موجودان في إكليل الجبل هما حمض الكافيين وحمض إكليل الجبل. هذه غنية بمضادات الأكسدة وتعمل كمضادات للالتهابات.



الكركم







يحتوي الكركم على عنصر الكركمين. ثبت أن الكركمين يمنع نمو الخلايا السرطانية المختلفة بما في ذلك أورام العظام والثدي والدماغ والقولون والكبد والبنكرياس والمعدة والمثانة والكلى والبروستاتا وسرطان الدم وسرطان المبيض و سرطان الجلد.





عُرف الكركم في جميع أنحاء العالم كعامل مطهر ومضاد للبكتيريا لعلاج العدوى والالتهابات ودعم التئام الجروح وتحسين الهضم.

يحتوي البقدونس أيضًا على الأبيجينين ، وهو زيت طبيعي تم ربطه بمضادات تكوين الأوعية الدموية ، وهو الحد من نمو الأوعية الدموية التي تزود الأورام السرطانية بالمغذيات.تتمثل إحدى فوائده القوية المضادة للسرطان في قدرته على إحداث موت الخلايا المبرمج ، وهو موت الخلايا المبرمج للخلايا السرطانية دون لمس أو إيذاء أي خلايا سليمة أخرى