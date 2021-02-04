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مرأة

فى اليوم العالمى للسرطان ..3 أعشاب تمنع تكون الأورام وإزالة السموم

الخميس 04/فبراير/2021 - 10:06 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين

فى اليوم العالمي للسرطان لديك أدوات لمكافحة السرطان في متناول يدك أكثر مما تدرك. وجميعهم موجودون داخل خزانة التوابل الخاصة بك.

وفقا لموقع هيلث تأتي العديد من السمات الصحية المرتبطة بالتوابل من خصائصها المضادة للأكسدة القوية فقط أضيفى هذه الأعشاب والتوابل اللذيذة إلى وجباتك اليومية لتعزيز وظائف المناعة إليك أبرزها


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إكليل الجبل
يوجد مكونان موجودان في إكليل الجبل هما حمض الكافيين وحمض إكليل الجبل. هذه غنية بمضادات الأكسدة وتعمل كمضادات للالتهابات.

يعد إكليل الجبل غني أيضًا بمركب الكارنوسول ، مما يجعل هذه العشبة مضادة للأورام وتساعد على منع تكون الأورام وإزالة السموم من المواد التي يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بسرطان الثدي.

كذلك يحتوى إكليل الجيل على مركب  Terpenes ،  قوي مووهو مركب موجود في إكليل الجبل ، للحد من الإجهاد التأكسدي

البقدونس
أظهر زيت البقدونس المتطاير ، myristicin ، في الدراسات التي أجريت على الحيوانات أنه يمنع تكوين الورم في الرئتين. نشاط هذا الزيت يؤهله ليطلق عليه غذاء كيميائي. يمكن أن تساعد هذه العشبة المقاومة للسرطان أيضًا في تحييد بعض المواد المسرطنة ، مثل الدخان من جهة ثانية. 

يحتوي البقدونس أيضًا على الأبيجينين ، وهو زيت طبيعي تم ربطه بمضادات تكوين الأوعية الدموية ، وهو الحد من نمو الأوعية الدموية التي تزود الأورام السرطانية بالمغذيات.

الكركم

 يحتوي الكركم على عنصر الكركمين. ثبت أن الكركمين يمنع نمو الخلايا السرطانية المختلفة بما في ذلك أورام العظام والثدي والدماغ والقولون والكبد والبنكرياس والمعدة والمثانة والكلى والبروستاتا وسرطان الدم وسرطان المبيض وسرطان الجلد.

عُرف الكركم في جميع أنحاء العالم كعامل مطهر ومضاد للبكتيريا لعلاج العدوى والالتهابات ودعم التئام الجروح وتحسين الهضم.

تتمثل إحدى فوائده القوية المضادة للسرطان في قدرته على إحداث موت الخلايا المبرمج ، وهو موت الخلايا المبرمج للخلايا السرطانية دون لمس أو إيذاء أي خلايا سليمة أخرى

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