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مرأة

في اليوم العالمي للسرطان .. 4 أنواع من السرطانات الأكثر شيوعا بين الرجال

الخميس 04/فبراير/2021 - 09:01 ص
اليوم العالمي للسرطان
اليوم العالمي للسرطان
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هاجر هانئ
يتم الاحتفال بـ اليوم العالمي للسرطان في الرابع من فبراير من كل عام، لذا كشف موقع  timesnownews، بعض المعلومات  و كل ما تحتاج لمعرفته حول أسباب وأعراض السرطانات الأكثر شيوعًا التي تصيب الرجال.

السرطان مرض منهك ويبدأ في أي عضو أو نسيج من الجسم ينمو بشكل غير طبيعي وغير مسيطر عليه خارج حدوده المعتادة وينتشر إلى أعضاء أخرى. ومع ذلك ، ربما يكون السرطان هو السبب الرئيسي الثاني للوفاة على مستوى العالم ، حيث يمثل ما يقدر بنحو 9.6 مليون حالة وفاة أو أكثر كل عام. 

في حين أن سرطان الثدي والقولون والمستقيم والرئة وعنق الرحم والغدة الدرقية هي أكثر أنواع السرطانات شيوعًا لدى النساء ، أما بالنسبة للرجال سرطان الرئة والبروستاتا والقولون والمستقيم والمعدة وسرطان الكبد هي الأنواع الأكثر شيوعًا عند الرجال.

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فيما يلي نعرض لكم أبرز المعلومات عن السرطانات الأكثر شيوعًا التي تصيب الرجال.

سرطان البروستات
ازداد انتشار سرطان البروستاتا مؤخرًا يتطور هذا السرطان في أنسجة غدة البروستاتا وقد يتداخل في النهاية مع الجهاز البولي ووظائفه،  في حين أن سرطان البروستاتا قد لا يظهر أي أعراض حتى المرحلة المتقدمة  فإن بعض الأعراض الشائعة هي آلام العظام ودم في البول والشعور بالإجهاد عند التبول ومع ذلك  يمكن الوقاية من سرطان البروستاتا باتباع نمط حياة صحي وعدم التدخين.

سرطان الرئة
على الرغم من أن التدخين هو عامل الخطر الأساسي لسرطان الرئة  إلا أنه يمكن أن يؤثر على أي شخص بغض النظر عن عادات التدخين، سرطان الرئة هو أخطر أنواع السرطانات على الإطلاق ومن المرجح أن ينتج عن التلوث البيئي  ومضغ التبغ والتعرض لمركبات مسرطنة خطيرة، تشمل الأعراض الشائعة لسرطان الرئة السعال وضيق التنفس وألم الصدر وبحة في الصوت والتنفس الصاخب وتغير في البلغم وسعال الدم.

سرطان قولوني مستقيمي
سرطان القولون والمستقيم الذي يصيب بشكل أساسي الرجال في الفئة العمرية الأكبر، يمكن أن تؤدي السمنة والتدخين ومرض التهاب الأمعاء إلى زيادة خطر الإصابة بهذا السرطان لدى الأفراد، عوامل أخرى مثل التاريخ العائلي لسرطان القولون والمستقيم  والخمول البدني  والعمر  وانخفاض تناول الأطعمة الغنية بالألياف  والإفراط في تناول اللحوم المصنعة واللحوم الحمراء من المرجح أن تزيد من خطر الإصابة بهذا السرطان، قد تكون أعراض مثل آلام البطن ونزيف المستقيم وتغير عادات الأمعاء وفقدان الوزن بشكل ملحوظ، يُنصح الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 50 عامًا وما فوق بالخضوع لفحص القولون والمستقيم بشكل متكرر كل 5 إلى 10 سنوات والتأكد من الكشف المبكر والعلاج المناسب.

سرطان الكبد
تشمل أعراض سرطان الكبد اليرقان وفقدان الشهية وآلام البطن، إن التدابير الوقائية مثل الحد من تناول الكحول ، وممارسة الرياضة بانتظام ، وتناول الطعام الصحي ، وإدارة الوزن ، وحماية نفسك من الإصابة بفيروس التهاب الكبد B و C ، ستقلل من خطر الإصابة بسرطان الكبد.

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