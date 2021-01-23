المصرية لمكافحة سرطان الثدي: مصر لا تعد من الدول التي ترتفع فيها نسبة الإصابة بالمرض.. فيديو

كشف الدكتور محمد شعلان ، رئيس المؤسسة المصرية لمكافحة سرطان الثدي ، أهمية الاكتشاف المبكر لسرطان الثدي" ، قائلا أن مصر لا تعد من الدول التي ترتفع فيها نسبة "سرطان الثدي" ، مقارنة ببعض الدول بالعالم ، مؤكدا أنه أذا لم يتم اتخاذ التدابير اللازمة في التصدي له ، من الممكن أن يكون ذلك بمثابة مؤشرا خطيرا ، في تفشي المرض .





ولفت الدكتور محمد شعلان ، خلال استضافته في برنامج " صباح البلد" ، والمذاع على فضائية "صدى البلد" ، إلى أن الفحص المبكر عن "سرطان الثدي" ، يساعد في ارتفاع نسبة الشفاء لـ 100% ، والتمكن من المحافظة على الثدي ، دون استئصال ، ودون علاجات كيماوية مبكرة .





وأوضح أن المبادرات الرئاسية للمحافظة على صحة المرأة ، لا تقتصر على العلاج فقط ، بل ترتكز على توعية السيدات ، للحفاظ على صحة المرأة .





وأشار إلى أن المبادرة ليست وقتية ، أو ستنتهي ، بل هي مستمرة ، حتى الانتهاء من الكشف على 30 مليون سيدة مصرية ، وتم تحويل أحد مراكز الاورام بالقاهرة ، لمركز لعلاج الثدي .



