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المصرية لمكافحة سرطان الثدي: مصر لا تعد من الدول التي ترتفع فيها نسبة الإصابة بالمرض.. فيديو

السبت 23/يناير/2021 - 10:03 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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نورهان رأفت
 كشف الدكتور محمد شعلان ، رئيس المؤسسة المصرية لمكافحة سرطان الثدي ، أهمية الاكتشاف المبكر لسرطان الثدي" ، قائلا أن مصر لا تعد من الدول التي ترتفع فيها نسبة "سرطان الثدي" ، مقارنة ببعض الدول بالعالم ، مؤكدا أنه أذا لم يتم اتخاذ التدابير اللازمة في التصدي له ، من الممكن أن يكون ذلك بمثابة مؤشرا خطيرا ، في تفشي المرض .

ولفت الدكتور محمد شعلان ، خلال استضافته في برنامج " صباح البلد" ، والمذاع على فضائية "صدى البلد" ، إلى أن الفحص المبكر عن "سرطان الثدي" ، يساعد في ارتفاع نسبة الشفاء لـ 100% ، والتمكن من المحافظة على الثدي ، دون استئصال ، ودون علاجات كيماوية مبكرة  .

وأوضح أن المبادرات الرئاسية للمحافظة على صحة المرأة ، لا تقتصر على العلاج فقط ، بل ترتكز على توعية السيدات ، للحفاظ على صحة المرأة .

وأشار إلى أن المبادرة ليست وقتية ، أو ستنتهي ، بل هي مستمرة ، حتى الانتهاء من الكشف على 30 مليون سيدة مصرية ، وتم تحويل أحد مراكز الاورام بالقاهرة ، لمركز لعلاج الثدي .

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