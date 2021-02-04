الطماوي: مصر تمكنت بحكمة قيادتها من الانتصار بالمعركة الأولى لـ جائحة كورونا

وصف النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد بـ"المُقاتلة"، موجهًا الشكر للقيادة السياسية لدعم القطاع الطبي بالمبادرات الهامة التي يطلقها حرصا علي صحة المصريين، كما وجه الشكر لرئيس الوزراء والوزيرة وكافة العاملين بالقطاع الصحي للجهود المبذولة في القطاع والتي لا ينكرها إلا جاحد.





جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الخميس، برئاسة المستشار حنفي جبالي، والمخصصة لإلقاء وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد بيانها عن أدائها خلال الفترة 2018- 2020.





وقال الطماوي، إن مصر بحكمة قيادتها والانضباط تمكنت من الانتصار في المعركة الأولي مع جائحة فيروس كورونا، وفي سبيلنا لانتصار الموجة الثانية، في الوقت الذي ألقت هذه الجائحة بظلالها علي دول تلقب بـ"العظمي".





وأضاف وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية معلقا علي جهود وزيرة الصحة في الجلسة، " الدكتورة هالة زايد سيدة بـ100 راجل".





من جانبه شدد النائب عبد النعيم حامد، أهمية الرقابة علي السوق السوداء في مجال الدواء، وكذا المستلزمات الطبية، من قبل مفتشي وزارة الصحة، منتقدًا في الوقت ذاته خلو الطريق الدائري الإقليمي من مستشفي للحوادث





فيما أشاد رئيس الجلسة، بتركز كلمة النائب البرلماني، بقوله : " هذا هو الوضع المثالي، تحديد للنقاط والإلتزام بدقيقين، رغم تناوله الكثير من النقاط"، أرجو أن يكرر هذا النموذج.