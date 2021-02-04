بعد تراجع أسعار الذهب.. العطيفي: انتهت مبررات الصعود

قال الخبير الاقتصادي، أحمد العطيفي، إن الذهب فقد مبررات صعوده والتي عززت من ارتفاعه خلال 2020، مشيرا إلى ظهور لقاحات كورونا وتعايش العالم مع الفيروس واستمرار وتيرة العمل في غالبية دول العالم وكذلك انتهاء الانتخابات الأمريكية.









ولفت الخبير الاقتصادي إلى حزمة تحفيز الاقتصاد الأمريكي وعدد من الاكتشافات لمناجم ذهب حول العالم بالتزامن مع تراجع طلب الدول على المعدن الأصفر واختفاء القوة الشرائية.









وتوقع الخبير الاقتصادي أن يختبر الذهب منطقة 1750 دولارا موضحا أهمية ترقب أداء المعدن الأصفر في هذه المنطقة.. وفي حال كسرها يتجه الذهب نحو مستوى 1650 دولارا.









ويتوقع الخبير الاقتصادي أن يواصل الذهب الانخفاض خلال الربع الأول من العام الحالي ما لم يؤثر في أدائه أي أحداث جوهرية.









وحول احتمالية عودة صعود الذهب، توقع الخبير الاقتصادي أن يستقر الذهب عند قاع يتحرك منها بقوة إلى مستويات تاريخية قد نراها خلال النصف الثاني عام 2022 حسب تعبيره.







