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وزيرة الهجرة: نستهدف الاستفادة من نجاحات تجربة تنسيقية شباب الأحزاب.. فيديو

الخميس 04/فبراير/2021 - 09:21 م
وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة
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محمد القاضي
قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن وزارة الهجرة أطلقت منذ أيام مركز وزارة الهجرة للحوار مع شباب الدارسين بالخارج.

وأضافت "مكرم"، خلال مداخلة هاتفية برنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"، أن شريحة شباب الدارسين بالخارج تعتبر شريحة مهمة للترويج للهجرة المصرية، موضحة أنه يتم امدادهم بالبيانات والمعلومات التي تمكنهم من الدفاع عن الدولة والتصدي للأفكار السلبية التي تتعلق بالدولة المصرية.

وأوضحت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن وزارة الهجرة استغلت فترة التوقف التي يمر بها شباب المصريين الدارسين بالخارج لتعريفهم ما يحدث في مصر، وتنظيم مقابلات لهم من المسئولين والوزراء.

وأوضحت أن مركز وزارة الهجرة للحوار مع شباب الدارسين بالخارج منصة رقيمة لحوار معهم في الخارج، وعمل تدريبات لهم بمركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء، لافته إلي أنه شباب الدارسين بالخارج التقوا مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لكي يروا ما وصل إليه شباب التنسيقية من عضوية البرلمان، معقبه: "نتطلع لتعاون مثمر وجاد مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين".

وأشارت إلي أن هناك استهدافا للاستفادة من نجاحات تجربة تنسيقية شباب الأحزاب، التي تحققت خلال الفترة الماضية حتى تكون منصة حوارية بين الشباب من مختلف التيارات. 
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