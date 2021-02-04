سحب تراكمات مياه الامطار ورفع درجة الاستعداد لـ القصوى بالفيوم..صور

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أعمال رفع آثار الأمطار وتوابع ظروف الطقس السيئ أولًا بأول من خلال غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة.





وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن المحافظ وجه بسرعة رفع أي تراكمات للمياه، والتأكد من جاهزية المعدات وسيارات الكسح للتعامل بشكل فوري مع موجة الأمطار والطقس السيئ.





وشدد المحافظ على التنسيق الدائم بين مسئولي شركة المياة والصرف الصحي، ورؤساء مجالس المدن، وتكثيف الأعمال ورفع درجة الاستعداد القصوى خلال موجة الأمطار التي تتعرض لها المحافظة، وكذا التنسيق مع شركة الكهرباء عند حدوث أية أعطال.





وأشار المتحدث الرسمي إلى أن جهود المحافظة بمختلف أجهزتها تتجه نحو رفع آثار الأمطار وتجمعات المياه بمختلف الشوارع والميادين بشتى أنحاء مراكز المحافظة وقراها، لافتًا أن المحافظ وجه بالعمل بشكل جماعي بالتنسيق بين جميع الجهات المعنية والمتابعة الميدانية، للحفاظ على سلامة المرافق الحيوية، موجهًا بسرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين وتذليل العقبات لهم.





الجدير بالذكر أن غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة منعقدة على مدار الساعة والمتصلة بغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمديريات لحين انتهاء موجة الطقس السيئ واستقرار الأوضاع، كما تستقبل بلاغات وشكاوى المواطنين على أرقام ٢١٦٨٠٤٢ و ٢١٦٨٠٤١.









تشهد محافظة الفيوم اليوم طقسا سيئًا يضرب جميع مراكز المحافظة، حيث شهدت المحافظة رياحا باردة محملة بالرمال، وهطول أمطار غزيرة استمرت لمدة 20 دقيقة، أغرقت خلالها الشوارع والميادين.

أدى الطقس السيئ الى اختفاء وهروب الاهالي من الشوارع، وتوقفت حركة السيارات .

كما توقفت حركة السيارات المتجهة إلى القاهرة وبنى سويف، لحين تحسن الأحوال الجوية والرؤية .

كما توقفت حركة الصيد ببحيرتى قارون ووادى الريان من قبل الصيادين، حرصًا على حياتهم ، وعدم تعرض مراكب الصيد الخاصة بهم الى الغرق .

كما زحفت الرمال الناعمة من صحراء وادى الحيتان والريان على جانبى الطريق الرئيسى للمحمية، وحجب الحركة المرورية للسيارات .















