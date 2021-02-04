الذهب يبحث عن المضاربين.. أحمد نجم: هذه عوامل تراجع المعدن الأصفر

قال أحمد نجم، رئيس قسم أبحاث ودراسة السوق لدى أوربكس، إن الذهب يبحث عن المضاربين من جديد منذ اخر صعود له بعد جائحة كوفيد 19 ؛ حيث شهد المعدن الأصفر رحلة صعود كبيرة استطاع خلالها الثبات أعلى 2050 دولار للأونصة ثم عاود التراجع مرة أخرى ولم نشهد صعود اخر للذهب أعلى 2000 دولار.





وأشار نجم إلى انخفاض حيازة صناديق الاستثمار للذهب إلى جانب دور الحزم التحفيزية التي يعمل الرئيس الأمريكي بايدن على تمريرها وعودة الحديث عن حزمة 1.9 ترليون دولار والتي كانت الأسواق قد تأهبت إلى تمريرها بشكل كبير إلا أن معارضة الجمهوريين قلصتها إلى 600 مليون دولار ساهمت في انخفاض أسعار الذهب.





وذكر نجم أن الحديث عن تمرير الحزمة الأولى بقيمة 900 مليار دولار جعلت الذهب أكبر الخاسرين أمام الدولار من تلك الحزمة وتراجع بشكل عنيف وفقد حوالي 50 دولار فور الإعلان عن تمرير الحزمة من قبل الرئيس ترامب المنتهية ولايتة أعقاب اقتحام مبنى الكابيتول.





وأشار نجم إلى ارتفاع أسعار الذهب الى مستويات دفعت الأفراد والصناديق الإحجام عن تكوين مراكز شرائية متوقعا أن يشهد السوق مراكز قوية للشراء دون مستويات الـ 1750 دولار للأونصة.





انخفضت أسعار الذهب والفضة اليوم الخميس 4 فبراير بينما ارتفع الدولار سلبا وسط ترقب المستثمرين إقرار حزمة تحفيز ضخمة في الولايات المتحدة وتوقعات بنك إنجلترا المركزي بشأن السياسات.. ونزل الذهب في المعاملات الفورية إلى 1789 دولار للأونصة حتى توقيت كتابة هذا التقرير، وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب إلى 1789 دولار.