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أخبار العالم

بعجمان.. قرارات إماراتية عاجلة بسبب فيروس كورونا

الخميس 04/فبراير/2021 - 09:27 م
الإمارات
الإمارات
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محمود نوفل
أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان بدولة الإمارات  مساء اليوم قرارا بتعديل مواعيد عمل المقاهي ومحلّات بيع الوجبات الخفيفة (الكافيتريات) العاملة في الإمارة. 


ونص القرار بحسب صحيفة البيان الإماراتية علي ان يكون الإغلاق  في تمام الساعة 12 منتصف الليل، وذلك اعتبارًا من يوم غد الجمعة الموافق الخامس من الشهر الحالي. 


كما سمح القرار للكافيتريات بتقديم خدمة توصيل الطلبات بعد الإغلاق.


وناشدت دائرة التنمية الاقتصادية بالمستثمرين  أصحاب تلك المنشآت لضرورة التحقق من تطبيق كافة الاشتراطات التي تم تعميمها سابقًا، إضافة إلى ضرورة التحقق من التزام مرتاديها والزوّار بالإجراءات الاحترازية. 


كما شددت الدائرة علي ضرورة  تكثيف الزيارات الميدانية التفتيشية على المقاهي والكافيتريات للتأكد من التقيّد بالتعميم، وسيتم التعامل بحزم مع المخالفين بما يضمن المحافظة على سلامة أفراد المجتمع.


ويأتي هذا القرار في إطار الحرص على سلامة المجتمع وللحد من انتشار فيروس كورونا "كوفيد -19.
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