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أصل الحكاية

تاريخ تأسيس شركة هيونداي عملاق السيارات الكورية

الخميس 04/فبراير/2021 - 09:35 م
أول سيارة من هيونداي
أول سيارة من هيونداي
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أماني نوار
تعتبر شركة هيونداي من أفضل الشركات المصنعة للسيارات في العالم ، منذ بدايتها في عام 1967 ، ويعود تاريخ شركة هيونداي إلى شانج يونج بهدف إعادة إعمال وتصنيع بعد الحرب في كوريا .


وبسبب الغزو في كوريا الشمالية عام 1950 لم يتمكن شانج يونج من القيام بذلك ، والتخلي عن مشاريع البناء لكنه واصل القيام بأي عمل يمكن أن يحصل عليه من وزارة النقل الكورية وقوات الأمم المتحدة. وقد أدى ذلك إلى إنشاء شركة Hyundai Motor في عام 1967.


قامت الشركة بتقديم أول سيارة في عام 1968 ، وهي Cortina، التي تم تصنيعها بالتعاون مع شركة Ford Motor Company بعد فترة وجيزة، بعدها أدركت الشركة أن هناك إمكانات هائلة في صناعة السيارات وأرادت تطوير سيارتها الخاصة.


استأجرت هيونداي خمسة من كبار مهندسي السيارات البريطانيين، وفي عام 1975 كان تحولًا كبيرا في تاريخ شركة هيونداي حيث أنتجت سيارة هيونداي الثانية وأول سيارة منتجة بكميات كبيرة في كوريا الجنوبية، وهي بوني .


بعد ظهور Hyundai Pony لأول مرة في عام 1975، بدأت تاريخ شركة هيونداي في التحول على الفور للإنتاج الضخم بعد عام. في عام 1977، بدأت الشركة تصدير سياراتها إلى الإكوادور وبعد ذلك إلى بلدان البنلوكس الأخرى.


أثبتت هيونداي نفسها في فترة الثمانينات أنها كانت فترة ناجحة بشكل لا يصدق للشركة وفي غضون بضع سنوات، بدأت Hyundai في تصدير Pony إلى كندا.

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