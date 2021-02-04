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رياضة

قبل موقعة البايرن.. رسالة وتحذير من وائل جمعة للاعبي الأهلي

الخميس 04/فبراير/2021 - 10:03 م
الاهلي
الاهلي
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محمد رشاد
قال وائل جمعة لاعب النادي الأهلي السابق، إن الفريق الأحمر قدم ما عليه في بطولة كأس العالم للأندية بالفوز على الدحيل القطري، مشيرًا إلى أنه يجب على الفريق الاستمتاع بمباراة بايرن ميونيخ.

وأضاف وائل جمعة خلال الاستوديو التحليلي للمباراة عبر قناة "بي إن سبورتس" قائلا: "الأهلي عمل الخطوة الأولى بأنه فاز على الدحيل وحقق ما يريده من البطولة ، مدافعو الأهلي حرموا مهاجمي الدحيل من الفرص، وايمن وبدر بانون قدموا مباراة كبيرة، وتحملوا اخطاء كثيرة من اللاعبين الذين يلعبون حولهم".

وتابع: "لا يوجد مستحيل أمام البايرن، والضغط رُفع من على الفريق، والبايرن هو الأوفر حظا للتتويج بالبطولة، ويجب أن نستمتع باللعب أمام بايرن".

واختتم جمعة تصريحاته: "اللاعبين صنعوا تاريخ لأنفسهم بعد تحقيقهم لفوز في مونديال الأندية".
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