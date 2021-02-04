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رياضة

أول لقاء رسمي .. مواجهة ودية بين الأهلى وبايرن ميونيخ قبل مونديال الأندية

الخميس 04/فبراير/2021 - 10:29 م
هدف بركات في شباك
هدف بركات في شباك نوير
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عبدالله هشام
انتهت أحداث مباراة الأهلي ومنافسه الدحيل القطري بفوز المارد الأحمر بهدف دون رد، في اللقاء الافتتاحي ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في دولة قطر.

وضرب الأهلي موعدا لمواجهة بايرن ميونخ بطل قارة أوروبا في بطولة كأس العالم للأندية يوم الاثنين المقبل الساعة 8 مساء، وتذاع المباراة علي بي أن سبورت 1.

وتعد المباراة القادمة بين الاهلي وبايرن ميونخ الأولى من نوعها بشكلها الرسمي في المونديال وسبق أن تقابل الفريقان في مباراة ودية عام 2012 على ملعب نادي الريان بالدوحة وانتهت لصالح الماكينات الألمانية بنتيجة هدفين مقابل هدف. 

تقدم بايرن ميونخ بهدف ايفيكا اوليش في الدقيقة 30 من عمر اللقاء وتعادل محمد بركات بتسديدة قوية في شباك مانويل نوير في الدقيقة 50 وبعد سلسلة من الهجمات نجح ابطال المانيا في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 90 بأقدام  ايفيكا اوليش . 

النادي الأهلي واجه بايرن ميونخ في ديسمبر لعام 1977 وديًا، وفاز الأهلي بهدفين مقابل هدف، وسجل هدفي المارد الأحمر محمود الخطيب وشريف عبدالمنعم.
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