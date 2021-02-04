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رياضة

قائد الدحيل: احترمنا الأهلي أكثر من اللازم

الخميس 04/فبراير/2021 - 10:33 م
المعز علي
المعز علي
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محمد رشاد
قال المعز علي قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الدحيل القطري، إن فريقه احترم الأهلي أكثر من اللازم خلال الشوط الأول من المباراة، مشيرًا إلى أن الفريق القطري أهدى الفوز للفريق المصري.

وحقق الأهلي فوزا على الدحيل بهدف نظيف سجله حسين الشحات فى الدقيقة 30 في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

وقال المعز علي في تصريحات لقناة "الكاس" القطرية: "احترمنا الأهلي زيادة عن اللزوم في الشوط الأول وأعطيناهم أكبر من حجمهم، واستغلوا خطأ واحد واستطاعوا تسجيل هدف من هذا الخطأ ، دخلنا الشوط الثاني بجدية وحماس أكثر وأعطيناهم حجمهم الطبيعي، وكانوا يدافعون خلال الشوط الثاني، وكان يجب علينا الهجوم منذ بداية المباراة".

واختتم قائد الدحيل: "كان لدينا الأفضلية لأننا أصحاب الأرض وكان يجب ألا نحترم الفريق أكثر من اللازم، مع احترامي للأهلي وأهنئهم على الفوز، والخطأ مننا ونحن من أعطيناهم الهدف".
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