السفير محمد إدريس: مصر تلعب دورا رئيسيا في إنشاء لجنة حفظ السلام بالأمم المتحدة





وأكمل "إدريس" خلال حواره ببرنامج "المواجهة" على قناة "إكسترا نيوز"، أن الأمم المتحدة كان لها انخراط كبير في المحافظة على السلام منذ أمد طويل، معقبا: نشأت مؤخرا فكرة استكمال مفهوم السلام، وذلك من خلال تواجد قوات حفظ السلام في أماكن الصراعات وتظل متواجدة لفترات طويلة.





واسترسل: الأمر يحتاج إلى بناء مؤسسات وقدرات حتى يكون السلام مستداما، ولهذا نشأ مفهوم بناء السلام على بناء القدرات والمؤسسات حتى تكون الدول قادرة على استكمال مسارها دون وجود لقوات حفظ السلام.





وأضاف، مصر تتمتع بعضوية شبه دائمة في اللجنة نتيجة لدورها الواضح والمؤثر في أعمال اللجنة، بالإضافة إلى أن مصر تلعب دورا رئيسيا في إنشاء اللجنة ووضع آليات عملها.

قال السفير محمد إدريس، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، إن لجنة بناء السلام داخل الأمم المتحدة تعد أحد مسارات الإصلاح في الأمم المتحدة، بدأت فكرتها عام 2005، معقبا: عمل الأمم المتحدة يركز على التنمية والسلم والأمن وثالثا حقوق الإنسان.