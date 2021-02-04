الأمم المتحدة: انتخاب مصر لرئاسة لجنة بناء السلام يعكس مدى ثقة العالم بها وبدورها





واسترسل: مصر كان لها دور في تطوير مفاهيم عمل اللجنة، كما ساهمت في إرساء مفهوم العلاقة التبادلية بين بناء السلام وحفظ السلام.





وأكمل "إدريس" خلال حواره ببرنامج "المواجهة" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، مصر قدمت الإسهامات من خلال آليات عديدة منها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التي تعمل على تقديم المساهمات والمساعدات للكثير من الدول الأفريقية الشقيقة.





وأضاف: انتخاب مصر لرئاسة لجنة بناء السلام يعكس مدى ثقة أعضاء الأمم المتحدة في دور مصر، في هذا المجال الحيوي، منوها إلى ان مصر حصلت على أعلى الأصوات وأيضا تم ترشيحها لتكون رئيس اللجنة من قبل الدول الأفريقية وهذا يشير إلى دور مصر المقدم.



قال السفير على إدريس، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، إن الإسهامات المصرية في لجنة حفظ السلام تمت على أكثر من صعيد، منها إنشاء اللجنة وإرساء قواعد عملها، وأيضا إسهام في تنفيذ رؤية اللجنة على الأرض، معقبا: معظم أعمال اللجنة يتركز في الدول الأفريقية.