فيه كيميا بينا.. مصطفى شوقي: المنتج نصر محروس أهم خطوة في حياتي.. فيديو

قال المطرب مصطفى شوقي "إن المنتج نصر محروس أهم خطوة في حياتي".





وأضاف "شوقي"، خلال استضافته عبر فضائية "الحياة"،: "تشرفت بعمل بعض الألحان مع الأستاذ أمير محروس، الأخ الأصغر للمنتج نصر محروس.. وتعاونت مع المنتج نصر محروس عن طريق أخيه الأصغر".





وأشار المطرب مصطفى شوقي، "أمير أخذ باله أن صوتي كويس، فتحدث مع أخيه المنتج نصر محروس، وطلب أنه يقعد معايا"، متابعا: "ربنا وفق الكيميا بينا.. وحسيت أن فيه كيميا بينا.. وقال لي عايزك معايا في الشركة".



