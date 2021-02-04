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محافظات

نقل نائب الإسماعيلية إلى مستشفى العزل لتدهور صحته

الخميس 04/فبراير/2021 - 11:34 م
نائب الإسماعيلية
نائب الإسماعيلية بالمستشفى
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انجي هيبة
كشفت مصادر طبية أن النائب أحمد دندش عضو مجلس النواب عن مدينة الإسماعيلية جرى نقله إلي قسم العزل بمستشفى جامعة قناة السويس.

وبحسب مصادر مقربة من النائب فإن حالته الصحية شهدت عدم استقرار خلال اليومين الماضيين الأمر الذي تسبب في نقله للمستشفى.

وتفقد وفد طبي ضم الدكتور عادل احمد حسن المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة قناة السويس والدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة بالاسماعيلية والدكتور أحمد أنور والدكتور السيد فياض نائبي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية حالة النائب أحمد دندش داخل مستشفى العزل.

وأعلن الدكتور  أحمد دندش عضو مجلس النواب عن مدينة الإسماعيلية مساء الخميس الماضي عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال دندش في بيان رسمي عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك إصابته بالفيروس والتأكد من إيجابية المسحة.

وقال البيان "اللهمّ لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك إنّك على كلّ شيءٍ قدير، ربّي إنّي مسّني الضرّ وأنت أرحم الرّاحمين.. وأعتذر عن عدم التواصل تليفونيًا هذه الفترة علي ان يكون  التواصل مع هيئة المكتب".
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