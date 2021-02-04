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أخبار العالم

50 غارة جوية ضد البادية السورية لقتال داعش

الخميس 04/فبراير/2021 - 11:59 م
غارة جوية - ارشيفي
غارة جوية - ارشيفي
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محمود نوفل
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن  الطائرات الحربية الروسية، نفذت نحو 50 غارة جوية، بجانب 4 غارات لطائرات الجيش العربي السوري. 

وذكر المرصد السوري أن إجمالي الغارات التي استهدفت البادية السورية خلال الـ24 ساعة الماضية ارتفعت إلى 54 غارة. 

وأشار المرصد إلى أن ذلك يأتي تزامنًا مع هجمات وكمائن ينفذها تنظيم داعش الإرهابي في البادية. 

وأشار المرصد السوري إلى أن أمس الأربعاء شهد، اشتباكات عنيفة على محاور عدة ضمن مثلث حلب-حماة-الرقة في البادية السورية، بين تنظيم “داعش الإرهابي” من طرف، وقوات الجيش السوري العربي من جهة أخرى. 
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