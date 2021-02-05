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رياضة

أيمن أشرف يعلق على فوزه بـ جائزة رجل مباراة الأهلى والدحيل القطرى.. شاهد

الجمعة 05/فبراير/2021 - 03:38 ص
صدى البلد
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سيد احمد
علق ايمن اشرف نجم النادى الاهلى  على فوزه بـ  جائزة رجل المباراة في لقاء الاهلى و  الدحيل القطري فى ربع نهائى كاس العالم للاندية الذي حسمه الفريق بهدف نظيف .  

ونشر ايمن اشرف صورة له عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " وعلق قائلا " الحمدلله  ..مبروك لجمهور النادي الاهلى ..مبروك اللعيبه الرجاله ". 

و حصل أيمن أشرف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على جائزة رجل المباراة في لقاء الدحيل القطري الذي حسمه الفريق بهدف نظيف. 

ومنحت اللجنة المنظمة للبطولة أيمن أشرف جائزة رجل المباراة، بعد الأداء المميز الذي قدمه خلال اللقاء مما ساعد على نظافة الشباك.

وكان الأهلي قد نجح في تحقيق الفوز على الدحيل بهدف حسين الشحات، ليتأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية، ويضرب موعدًا مع بايرن ميونيخ الألماني.
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