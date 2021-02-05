أعراض التسمم الغذائي وأسبابه

يعد التسمم الغذائي من الحالات المتكررة خاصة فى ظل تناول الكثير من الاطعمة الجاهزة غير مضمونة المصدر، وبالرغم من انتشاره إلا أنه نادرًا ما يكون خطيرًا وعادة ما يتحسن التسمم الغذائي في غضون أسبوع ومن ثم يمكنك عادة علاج نفسك أو طفلك في المنزل.





واليك أهم الاسعافات الاولية التى يمكنك فعلها لتنقذ نفسك وتتمكن من علاج التسمم الغذائي وفقا لما ذكره موقع " nhs" .

كيف تعالج نفسك من التسمم الغذائي الإسهال والمرض ابق خارج المدرسة أو العمل حتى لا تمرض أو تصاب بالإسهال لمدة يومين على الأقل.

اتصل بالطبيب او المسعف واتبع التعليمات





تحقق مما إذا كان لديك تسمم غذائي

تشمل أعراض التسمم الغذائي:





الشعور بالغثيان (الغثيان).

إسهال

المرض (القيء)

تقلصات المعدة

ارتفاع في درجة الحرارة 38 درجة مئوية أو أعلى

الشعور بتوعك بشكل عام مثل الشعور بالتعب أو الشعور بالألم والقشعريرة

تبدأ الأعراض عادة في غضون أيام قليلة من تناول الطعام الذي تسبب في الإصابة.

في بعض الأحيان تبدأ بعد بضع ساعات أو لا تبدأ لبضعة أسابيع.





كيف تصاب بالتسمم الغذائي

يمكن أن تصاب بالتسمم الغذائي إذا أكلت شيئًا ملوثًا بالجراثيم.





يمكن أن يحدث هذا إذا كان الطعام:

لم يتم طهيه أو إعادة تسخينه جيدًا

لم يتم تخزينها بشكل صحيح - على سبيل المثال ، لم يتم تجميدها أو تبريدها

ترك لفترة طويلة

يتم التعامل معه من قبل شخص مريض أو لم يغسل يديه