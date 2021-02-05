تابع أسياد أفريقيا.. أحمد موسى يوجه رسالة شديدة اللهجة لـ المعز على.. شاهد





وكتب " موسي " عبر صفحتة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى " فيسبوك " إلى لاعب الدحيل القطري المدعو المعز علي عندما تتكلم عن النادي الأهلي أعرف تاريخه أولا وعدد بطولاته ".





وتابع : أعرف تاريخ الإمارة اللي تعيش فيها ، الأهلي تأسس ١٩٠٧ قبل وجود تلك الإمارة من الأساس والتي تأسست عام ١٩٧٢.





واختتم موسي : نتركك تتابع أسياد أفريقيا من على شاشة التلفاز وهم يلاعبوا بطل أوروبا ... ".









وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية، ويواجه بايرن ميونيخ يوم ٨ فبراير الجاري، بعد الفوز على الدحيل القطري بهدف نظيف سجله حسين الشحات، في الدقيقة ٣٠ من زمن المباراة، التي أقيمت على استاد المدينة التعليمية، في مستهل مشوار الفريق بكأس العالم للأندية.

قدم لاعبو الأهلي عرضًا قويًّا خاصة في شوط المباراة الأول، الذي شهد سيطرة الفريق وسط تراجع وتكتل دفاعي لفريق الدحيل، وفي الدقيقة ٣٨ يلغي الحكم الجواتيمالي ماريو إسكوبار هدفًا للأهلي سجله والتر بواليا بداعي التسلل.

إلي لاعب الدحيل القطري المدعو المعز علي عندما تتكلم عن النادي الأهلي أعرف تاريخه أولا وعدد بطولاته ، وأعرف تاريخ... تم النشر بواسطة ‏احمد موسى - على مسئوليتي‏ في الخميس، ٤ فبراير ٢٠٢١

وجه الاعلامى احمد موسى رسالة شديدة اللهجة لـ المعز على لاعب نادي الدحيل القطري بسبب تصريحاته الاخيرة .