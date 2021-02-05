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رياضة

كهربا يتصدر تريند تويتر قبل مباراة بايرن ميونيخ.. شاهد

الجمعة 05/فبراير/2021 - 07:01 ص
صدى البلد
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سيد احمد
تصدر نجم النادى الاهلى محمود كهربا تريند موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " بعد فوز الاهلى على الدحيل القطرى فى ربع نهائى كأس العالم للأندية و الوصول لـ نصف نهائى البطولة لمواجهة نادى بايرن ميونيخ الالمانى . 

ودشن عدد كبير من جماهير النادى  الاهلى هاشتاج " كهربا " وتصر قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت التغريدات كالاتى : 




 وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية، ويواجه بايرن ميونيخ يوم ٨ فبراير الجاري، بعد الفوز على الدحيل القطري بهدف نظيف سجله حسين الشحات، في الدقيقة ٣٠ من زمن المباراة، التي أقيمت على استاد المدينة التعليمية، في مستهل مشوار الفريق بكأس العالم للأندية.

قدم لاعبو الأهلي عرضًا قويًّا خاصة في شوط المباراة الأول، الذي شهد سيطرة الفريق وسط تراجع وتكتل دفاعي لفريق الدحيل، وفي الدقيقة ٣٨ يلغي الحكم الجواتيمالي ماريو إسكوبار هدفًا للأهلي سجله والتر بواليا بداعي التسلل.
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