فريق كبير وعظيم...صباح البلد يهنئ النادي الأهلي بعد وصوله لنصف نهائي كأس العالم

هنأ الإعلامي محمد جاد، النادي الأهلي بعد فوزه أمس على فريق الدحيل القطري ببطولة كأس العالم للأندية المقامة في العاصمة القطرية الدوحة، قائلا: النادي الأهلي استطاع أن يجتاز الدحيل القطري ليصل إلى نصف نهائي كأس العالم ليلاقي بطل أوروبا بايرن ميونخ.





وأكمل "جاد" خلال برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، المباراة ستكون غاية في الاهتمام، وعليه العالم كله سيتابع هذه المباراة نتيجة كونها ما بين بطل أوروبا وبطل أفريقيا، معقبا: نتمنى أن يقدم النادي الأهلي أداء جيد أمام بايرن ميونخ.





وأضافت الأعلامية لميس سلامة، نحن نبارك إلى مصر وليس لجماهير النادي الأهلي فقط، معقبة: الجماهير كانت على أعصابنا لأخر دقيقة





فيما قالت الاعلامية "هند النعساني"، نتوقع مباراة صعبة وقوية بين النادي الأهلي ونادي بايرن ميونخ ولكن النادي الأهلي فريق كبير وعظيم.