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أخبار العالم

لن نتحمل العودة لسياسة أوباما.. بومبيو يخرج عن صمته للمرة الأولى ويهاجم بايدن

الجمعة 05/فبراير/2021 - 10:04 ص
وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو
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أحمد محرم
انتقد وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو، التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي جو بايدن حول استراتيجيته الدبلوماسية التي أعلنها أمس في خطاب من مقر وزارة الخارجية.

وفي أول ظهور علني له منذ مغادرته منصب وزير الخارجية، أطل بومبيو على شاشة قناة "فوكس نيوز" عقب خطاب بايدن مباشرة الذي قال فيه "إن الولايات المتحدة عائدة، والدبلوماسية عائدة إلى قلب سياستنا الخارجية".

وقال بومبيو:"أعتقد أن الشعب الأمريكي لا يتحمل العودة إلى ثماني سنوات أخرى من سياسة الرئيس السابق باراك أوباما. أرجو أن ينتهجوا سياسة خارجية أقرب إلى سياسة أمريكا أولًا التي اتبعناها".

وهاجم بومبيو ايضًا انتقادات بايدن لسلفه دونالد ترامب واتهامه بالفشل في التصدي لروسيا، فقال "لقد عملنا بجد لمنع روسيا من التدخل في انتخاباتنا، وأنا فخور بما فعلناه".

وألقى بايدن خطابا أمس الخميس من وزارة الخارجية الامريكية، أكد فيه أن إدارته لن "تتدحرج" بعد الآن صوب روسيا وستحاسب الصين على انتهاكاتها لحقوق الإنسان والاقتصاد. 

وجادل بايدن بأن إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب تسببت في تخلي أمريكا عن مكانتها الأخلاقية العالية على المسرح العالمي. 

وقال إنه يخطط لاستعادة تلك المكانة المرتفعة بأمر تنفيذي يزيد من عدد اللاجئين العالميين الذين يمكن للولايات المتحدة قبولهم إلى 125000 سنويًا ومن خلال الدعوة إلى المثليين على المستوى الدولي

وأضاف الرئيس الأمريكي "خلال الأسبوعين الماضيين، تحدثت مع قادة العديد من أقرب أصدقائنا - كندا والمكسيك والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وحلف شمال الأطلسي واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا - لبدء إعادة تشكيل عادات التعاون وإعادة بناء عضلات التحالفات الديمقراطية التي انهارت بعد أربع سنوات من الإهمال وسوء المعاملة".

وتابع "تحالفات أمريكا من بين أعظم أصولنا، والقيادة بالدبلوماسية تعني الوقوف جنبًا إلى جنب مع حلفائنا وشركائنا الرئيسيين مرة أخرى، لكن القيادة بالدبلوماسية يجب أن تعني أيضًا إشراك خصومنا ومنافسينا دبلوماسيًا حيث يكون ذلك في مصلحتنا وتعزيز أمن الشعب الأمريكي".

وشدد بايدن ووزير الخارجية توني بلينكين مرارًا وتكرارًا على أهمية تعزيز علاقات أمريكا مع حلفائها، والتي جادلوا بأنها تعرضت للضرر في عهد ترامب. 

ووصف بايدن الصين بأنها "المنافس الأكبر" لأمريكا على المسرح العالمي، داعيًا إلى عدم انتهاك النظام الشيوعي في الصين لحقوق الإنسان وطموحاته العالمية.
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