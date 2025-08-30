قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل تتضمن البكالوريا أعمال سنة في الصف الثاني؟ .. متحدث التعليم يوضح
بعد مرور 20 سنة على عرضه.. مشروع جديد للمسلسل الأسطوري Prison Break
مقتل مدير مكتب رئاسة وزراء الحوثيين جراء الغارات الإسرائيلية الأخيرة
التنمية المحلية: مساعدات عاجلة لأسر المتوفين والمصابين في حادث قطار مطروح
باحث إيراني: إسرائيل هي من بدأت الحرب على طهران وليس العكس
وزير النقل يصل موقع حادث قطار مطروح للوقوف على أسبابه
منصة إلكترونية موحدة ومكاتب البريد .. آلية تقديم طلبات تخصيص الوحدات البديلة للمستأجرين
وفد الشيوخ الأمريكي يزور معبر رفح.. برلماني: مصر تقدم للعالم نموذجًا إنسانيًا لرعاية مصابي غزة
حسن شحاتة يناشد الدولة بحل مشكلة أرض نادي الزمالك في 6 أكتوبر| فيديو
حمدي إسماعيل يكشف عن مشهد صفعه لـ دنيا فؤاد في مسلسل حكيم باشا.. خاص
اغتيال رئيس وزراء الحوثيين وأعضاء بالحكومة في الضربة الإسرائيلية
سعر الذهب اليوم السبت.. عيار 21 يقفز إلى مستويات جديدة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

اقتصاد قومي جديد للدولة المصرية من قش الأرز.. تفاصيل مهمة

وزيرة البيئة
وزيرة البيئة
حنان توفيق

فى إطار توجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة بالإستعداد الجيد لموسم مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة المعروفة" بالسحابة السوادء" ؛ للسيطرة على كافة مصادر التلوث لتحسين جودة الهواء ، تمكنت وزارة البيئة من خلال فروعها الإقليمية بمحافظات المنظومة من تنفيذ عدد ٣٥٧ نشاط إعلامى تنوع مابين ندوات ، لقاءات ، اجتماعات ، وحملات توعوية للفئات المستهدفة ، وذلك بهدف التوعية بأخطار حرق قش الأرز و المخلفات الزراعية بصفة عامة،  بالإضافة إلى تعريفهم كيفية الاستفادة الاقتصادية من  قش الارز ، ومساعدتهم على التواصل مع  متعهدى جمع وكبس وفرم قش الأرز.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن وزارة البيئة قد تلقت عدد ٢٠٩ طلب فتح مواقع لتجميع قش الأرز ،كما وصل عدد الطلبات المقدمة لتأجير المعدات إلى ١٤٧ طلب ، لافتةً إلى وصول عدد محاور عمل منظومة قش الأرز إلى عدد ٧٠ محور.

ووجهت د. منال عوض بضرورة المتابعة الدورية والتفتيش المستمر على كافة مصادر التلوث ، حيث تشير الدراسات إلى زيادة ساعات السكون خلال فصلى الخريف والشتا مما يؤدى إلى تركيز الملوثات فى الغلاف الجوى خلال تلك الفترة بسبب العوامل الجوية، وهو ما يتطلب تكثيف الجهود بالتنسيق مع الجهات المعنية من خلال زيادة فرق التفتيش على مكامير الفحم المطورة واتخاذ الإجراءات الفورية لإزالة المكامير البلدية العشوائية ومقالب القمامة والتراكمات العشوائية على الطرق للحد من الحرق المكشوف للمخلفات.

وشددت وزيرة التنمية المحلية على ضرورة تعزيز جهود الحد من مصادر التلوث الأخرى والمتمثلة في عوادم المركبات بالتعاون مع وزارة الداخلية والمنشآت الصناعية الكبرى والمتوسطة، وكذلك الصغرى والحرفية بالتعاون مع وزارة الصناعة وذلك خلال فصلى الخريف والشتاء.

وزيرة التنمية المحلية وزير البيئة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة

