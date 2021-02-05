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فن

فارس الدراما العربية...أشرف زكي ينعي الفنان عزت العلايلي

الجمعة 05/فبراير/2021 - 11:43 ص
عزت العلايلي
عزت العلايلي
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مصطفى كرم

نعى الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلة الفنان الكبير عزت العلايلي الذي توفي صباح اليوم الجمعة

ونشر أشرف زكي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة للفنان عزت العلايلي وعلق عليها قائلا "البقاء لله فارس الدراما العربية ".

وكان  محمود العلايلي -نجل الفنان القدير عزت العلايلي- اعلن وفاة والده صباح اليوم الجمعة 5 فبراير، عن عمر يناهز 86 عامًا. 

وكتب محمود -نجل عزت العلايلي- عبر حسابه على فيسبوك: «ثوفى صباح اليوم والدى الفنان عزت العلايلى ، تقام صلاة الجنازة بعد صلاة العصر بجامع المروة بجوار مستشفى دريم لاند».

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