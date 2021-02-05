جهاز تعمير الساحل: جار رصف وتمهيد الطرق بمدخل مدينة سيوة

استمرار أعمال جهاز التعمير في خطة توصيل المرافق للمواطنين . أكد اللواء آمون مرتضى، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالى الغربي









واضاف "مرتضي"، أنه يتم حاليا أعمال رصف وتمهيد الطرق بمدخل مدينة سيوة بطول ٧ كيلو متر، لافتا الى أنه يتم اعمال الرصف بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية في إطار تنفيذ البنية الأساسية لسرعة تنفيذ المستهدف، وإنشاء الوحدات السكنية للقرية البدوية بقرية بهي الدين .





وأوضح أنه يتم في الوقت الراهن تنفيذ طرق اسفلتيه بطول ٢٣ كيلو متر تربط مدينة سيوة بقرى المراقى وبهى الدين وذلك للتيسير علي المواطنين ودعم الوجة السياحية بالمدينة.





وأشار الى انه تم الإنتهاء من حفر بئر عميق بمنطقة الأمهات لمياه الشرب ليغطي مناطق سكنية جديدة بنطاق المركز والتى ستعمل على استصلاح أراضى جديدة وتوفير مياة الشرب.





وأكد المتابعة المستمرة للواء خالد شعيب محافظ مطروح باستمرار تنفيذ المشروعات والإسراع في نسب التنفيذ وفق المخططات الزمنية .





من ناحية اخرى اكد العميد عصام عبدالغنى رئيس مركز ومدينة سيوة استمرار مركز ومدينة سيوة في أعمال صيانة ورفع كفاءة أعمدة الإنارة العامة بالمدينة والقرى.





واضاف بأنه تم تكثيف أعمال صيانة ورفع كفاءة أعمدة الإنارة العامة بمناطق: الدكرور، وقرية أغورمي، وذلك بواسطة عمال و فني إدارة الإنارة العامة بمجلس مدينة سيوة.



