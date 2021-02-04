تمهيد 18 كيلو من الطرق الترابية بواسطة الجليدر بمطروح

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اعمال تمهيد وتسوية الشوارع الترابية بمدينة مرسي مطروح.









حيث قام مجلس مدينة مرسي مطروح بتمهيد الطرق الترابية بالجليدر بالإمام مالك بعلم الروم وعمارات الأرامل بإجمالي أطوال 18 كيلو متر طرق ترابية طولية وعرضية بمنطقة شارع الامام مالك بداية من علم الروم فى اتجاه الكيلو 7 وصولا الى منطقة عمارات المطلقات.





ياتى تمهيد الطرق والشوارع الجانبية والعرضية للتيسير على حركة وسائل المواصلات والمواطنين، خاصة مع موسم الشتاء، وتيسير دخول سيارات الخدمات العاجلة والإسعاف والنجدة وسيارات الخدمات كإسطوانات الغاز وغيرها الى المنطقة.





من ناحية أخرى نظمت لجنة الرقابة على المطاعم والمحلات برئاسة الادارة العامة للسياحة والمصايف بالمحافظة وبمشاركة كل من الطب البيطري والصحة وشرطة المرافق، ومديرية التموين والقوى العاملة، والحماية المدنية، وإدارة التراخيص بمجلس مدينة مرسى مطروح، وإدارة البيئة حملة تفتيشية على عدد من المطاعم والمحال التجارية بمدينة مرسى مطروح لمتابعة المعروض والتأكد من سلامتها للاستخدام الآدمي.





حيث أسفرت الحملة عن تحرير 9 محاضر متنوعة ما بين شهادات صحية وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم النظافة، وتحرير 7 إنذارات لمخالفات ترخيص عمل وتأمينات اجتماعية، وإعدام 3١ كجم مواد غذائية متنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمى.



