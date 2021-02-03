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تعليم

تعليم مطروح تحظر على منتسبيها التصريح بأي معلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 12:51 م
صدى البلد
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ايمن محمود
اكد عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، انه تم التنبيه علي جميع المعلمين والعاملين بالإدارات التابعة لتعليم مطروح ، ومنها لجميع المدارس بشأن حظر تداول المحررات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والواتس أب ، وعدم الادلاء بتصريحات تخص العملية التعليمية واتباع كافة قواعد العمل والإجراءات المنظمة.


وأضاف سلامة ، علي ضرورة تفعيل التعليمات الوزارية الصادرة في هذا الشأن، حرصا علي سير وانتظام العمل منعا للمساءلة القانونية. 

وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص الإدارة المركزية للأمن بالوزارة، علي اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة التي من شأنها الحفاظ علي أمن المعلومات ، خاصة أنه تلاحظ في الفترة الأخيرة قيام بعض العاملين والمدرسين بالادلاء بتصريحات تخص العملية التعليمية في وسائل الإعلام المختلفة، وايضا تداول المحررات الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي ( فيسبوك وواتس أب وغيرها ).

من ناحية اخرى، تابع وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح ، اليوم الأربعاء ختام برامج التنمية المهنية لمعلمي المواد الدراسية بمتابعته البرنامج التدريبي لمعلمي مادة اللغة العربية ، بالقاعة الكبرى في ديوان عام تعليم مطروح والذي يتم تنظيمه بإشراف التعليم العام وتوجيه عام المادة.

وأوضح سلامة للمتدربين المحاور المهنية والتدريسية التي يعتمد عليها البرنامج التدريبي، مؤكدًا لهم ضرورة تحقيق أقصى استفادة ممكنة من فعاليات تلك الحزمة المكثفة في وقت وجيز، بما يعود بالفائدة عليهم لتطوير مهاراتهم المهنية.

حضر اللقاء الدكتور محمود قاسم وكيل المديرية و إسماعيل جاتو مدير عام التعليم العام و منى ناصف مدير عام الشئون التنفيذية، ويسري مجاهد موجه عام اللغة العربية وصلاح فهمي موجه أول المادة ومحمد ابو اليزيد موجه المادة.
تعليم مطروح تحظر على منتسبيها التصريح بأي معلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي
تعليم مطروح تحظر على منتسبيها التصريح بأي معلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي
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