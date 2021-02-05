أسلوب حياة.. محافظ كفر الشيخ يشيد بالمشاركة المجتمعية لتنشيط الرياضة بالأحياء السكنية

أشاد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، بالمشاركة المجتمعية لتنشيط الرياضة بالأحياء السكنية، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، وإشراف الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، مشيرًا إلى أهمية استمرار تنفيذ هذا المشروع لتشجيع ممارسة الرياضة بين جميع الفئات العمرية فى كل مكان وخاصة بالأحياء الشعبية بالمحافظة، وذلك لأهمية الرياضة فى الحفاظ على الصحة والوقاية من الأمراض.





وقال محافظ كفر الشيخ، إن تنفيذ المشروع يقوم على مشاركة مجموعة من المدربين والإخصائيين الرياضيين بالمديرية، و يهدف البرنامج الذى ينفذ كل يوم جمعة من كل أسبوع الساعة " 9 صباحًا " إلى خدمة راغبى ممارسة الرياضة من أبناء المحافظة لحثهم على الرياضة وأداء التمارين الرياضية بصفه مستمرة وتوسيع قاعدة المشاركة لجعل الرياضة جزء من الحياة اليومية والحفاظ على الجسم والوقاية من الأمراض.





أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن فعاليات مشروع تنشيط الرياضة، تضمنت أنشطة رياضية مُختلفة، من "مشي، وجري، وتمرينات رياضية"، وأن مشروع تنشيط الأحياء السكنية، يأتى تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، لإيمانه بأن الرياضة هى القوة الناعمة التى يُمكن أن تُحقق الكثير، وتُنمى لدى الشباب العديد من المبادئ والقيم، وتُرسخ التنافس الشريف.





وأشار محروس إلى أن المشروع يأتي كوسيلة هادفة وفعالة نحو تحقيق الممارسة الرياضية وتحسين صحة المواطن و جعل الرياضة أسلوب حياة، موضحًا أن المشروع يستهدف نشر ثقافة الرياضة للأسر لجميع المراحل العمرية، وذلك لتحقيق أكبر مشاركة للنشاط الرياضى.



