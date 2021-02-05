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استشاري مهارات تواصل: الاحتواء واجب متبادل بين طرفي العلاقة | فيديو

الجمعة 05/فبراير/2021 - 12:09 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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نورهان رأفت
قالت الدكتورة ريهام الهواري ، استشاري مهارات التواصل ، إن الاحتواء يختلف مفهومه من شخص لأخر ، ولكنه يتمحور حول قدرة ، أحد طرفي العلاقة التنفيس عن المشاعر ، والأخر يقوم بضبط النفس والتنفيس عنه .

وأضافت " ريهام "، عبر "سكايب" ، لـ برنامج "هذا الصباح" ، والمذاع على فضائية "اكسترا نيوز" ، أن السيدة لديها قدرة كبيرة على الاحتواء، نظرا لتعديها منذ الصغر على احتواء افراد أسرتها .

وأشارت إلى أن العلاقة بين الطرفين تكون تبادلية ، والرجل الذكي هو القادر على احتواء زوجته في الأزمات ، والزوجة لديها دور قوي في احتواء شريك حياتها .

ونفت حقيقة أن الست انفعالية أكثر من الرجل ، معللة بذلك ان الستات كتلة من المشاعر ،  ومشاعرها جياشة أكثر من الرجل .

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