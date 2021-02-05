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فن

عدد أبناء عزت العلايلي.. خروج زوجته من نفس مسجد تشييع جثمانه

الجمعة 05/فبراير/2021 - 01:26 م
صدى البلد
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نبيل العدوى
غيب الموت قبل قليل الفنان عزت العلايلي بعد مسيرة فنية حافلة قدم خلالها عشرات الأدوار الخالدة في الدراما التلفزيونية والسينما، وترك بصمته عبر السنوات.

ونعى الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلة الفنان عزت العلايلي الذي توفي صباح اليوم الجمعة.


وللراحل ابن واحد وهو  الدكتور محمود العلايلي وابنة وهي رجاء، وقد توفيت زوجته سناء الحديدي عام 2017 بعد صراع مع المرض.

وشيعت جنازتها من مسجد المروة بمنطقة دريم لاند وسط غياب فني تام، وهو نفس المسجد المنتظر أن يشهد جنازة الفنان الراحل عصر اليوم.
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