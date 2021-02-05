مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية ينعى عزت العلايلى: الأمة العربية تفقد أحد أهم نجومها

نعت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية الفنان الكبير الراحل عزت العلايلي الذى وافته المنية صباح اليوم "الجمعة".





وذكرت إدارة المهرجان، فى بيان لها اليوم: "فقدت مصر والأمة العربية الفنان الكبير عزت العلايلي أحد أهم نجوم السينما المصرية خلال النصف الثانى من القرن العشرين والذي قدم ما يزيد على 100 فيلم" .





وأضاف:"عزت العلايلي فنان كبير وله تاريخ سينمائي حافل وأدوار مهمة جدا في أفلام كثيرة ، وقدم للفن المصري الكثير والكثير وكان فنانا مهموما بقضايا وطنه فقد فقدنا فنان كبير فهو نموذج لفنان واعي محترم وعلامة من علامات التمثيل في السينما والتليفزيون والمسرح المصري".





ومن المقرر أن تقام جنازة النجم الراحل بمسجد المروة بجوار مستشفى دريم لاند، وفقا لما أعلنه ابنه محمود العلايلى عبر حسابه على فيسبوك.



