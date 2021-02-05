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حوادث

ضبط سيارة تحمل 9 أطنان من أحجار الذهب بالبحر الأحمر

الجمعة 05/فبراير/2021 - 01:14 م
حبس متهمين
حبس متهمين
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مصطفى الرماح
تمكنت قوة أمنية تابعة لقسم شرطة مرسى علم بمديرية أمن البحر الأحمر والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم من ضبط (سيارة نقل ، بدون لوحات معدنية) مُحمل عليها (كمية من الأحجار التى يشتبه فى احتوائها على خام الذهب تزن حوالى 9 طن تقريبًا) وذلك حال سيرها بدائرة القسم، قيادة (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة أسوان).

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بقيامه بالتنقيب غير المشروع عن خام الذهب، وأن الأحجار من متحصلات التنقيب.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر والتنقيب عن خام الذهب.

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