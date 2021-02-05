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محافظات

في زيارة مفاجئة لـ الإسكندرية.. أشرف صبحي يثني على برنامج منشطي الأحياء

الجمعة 05/فبراير/2021 - 01:32 م
صدى البلد
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أحمد بسيوني
أجرى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة جولة تفقدية اليوم الجمعة بالإسكندرية، حيث شهد مشروع منشطي الأحياء السكنية بجليم، الذي ينفذ كل جمعة، وذلك خلال زيارة مفاجئة له للمحافظة. 

واجتمع الوزير مع مسئولى مشروع منشطي الأحياء السكنية بالإسكندرية والشباب المشارك فى المشروع، واثنى على الجهد المبذول وقام الشباب بالتقاط الصور التذكاريه معهم.

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يذكر أن هذا المشروع ينفذ تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية في اطار ( جعل الرياضة كاسلوب حياة )،وتشجيع المواطنين على ممارسة الرياضة.

يأتي هذا البرنامج ضمن برنامج منشطي الرياضة بالاحياء السكنية، والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة ( الادارة المركزية للتنمية الرياضية برئاسه الدكتوره سونيا عب الوهاب، و بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة برئاسة الدكتوره صفاء الشريف وكيل الوزارة مدير المديرية متمثلة فى (الادارة العامة للرياضة ).

تجدر الإشارة الى ان هذا المشروع ينفذ منذ اكثر من ثلاث سنوات وبعد هذا المشروع احد اهداف استراتيجية بناء الإنسان المصري، التي أطلقها القياده السياسيه ويعكس مدى اهتمامها بالشباب، والتي تتضافر جهود مؤسسات الدولة لتنفيذها، مما سيكون له الأثر البالغ على الإنسان المصري على كل المستويات.
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