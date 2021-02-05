نشوى مصطفى تنعى عزت العلايلي: مع السلامة يا أستاذنا

نعت الفنانة نشوى مصطفى، الفنان الكبير عزت العلايلي الذي توفي صباح اليوم الجمعة،عن عمر يناهز 86 عاما.





ونشرت نشوى مصطفى عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، صورة للفنان عزت العلايلي وعلقت عليها قائلة"‬‏‪ ‬‏‪ ‬‏‪البقاء والدوام لله — الأستاذ عزت العلايلى مع السلامة يا أستاذنا الف رحمة ونور عليك وعلى امواتنا جميعًا"







وكان محمود العلايلي -نجل الفنان القدير عزت العلايلي- أعلن وفاة والده صباح اليوم الجمعة 5 فبراير، عن عمر يناهز 86 عامًا.







وكتب محمود -نجل عزت العلايلي- عبر حسابه على فيسبوك: «ثوفى صباح اليوم والدى الفنان عزت العلايلى ، تقام صلاة الجنازة بعد صلاة العصر بجامع المروة بجوار مستشفى دريم لاند».