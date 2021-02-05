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بتهمة تشويه سمعة وذم أحد المحاربين القدامى.. أليكسي نافالني يمثل أمام المحكمة

الجمعة 05/فبراير/2021 - 02:55 م
صدى البلد
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إسراء صبري
أبرزت فضائية "يورونيوز" خبرا يفيد بعودة المعارض الروسي، أليكسي نافالني، ليمثل أمام محكمة في موسكو بعد اتهامه بـ"تشويه سمعة وذمّ" أحد المحاربين القدامى

عاد المعارض الروسي، أليكسي نافالني، الجمعة، ليمثل أمام محكمة في موسكو بعد اتهامه بـ"تشويه سمعة وذمّ" أحد المحاربين القدامى، المثول الذي وصفه المعارض "بمشروع العلاقات العامة الذي وضعه الكرملين" للتقليل من شأنه.

وكانت لجنة التحقيقات الروسية فتحت تحقيقًا منذ يونيو الماضي في قضية "قدح وذمّ" المعارض مجموعةً من الناس، بينهم أحد المحاربين القدامى، الذين يظهرون في مقطع فيديو، سوّق له الكرملين، موضوعه التعديل الدستوري الذي سمح للرئيس فلاديمير بوتين تمديد فترة بقائه في السلطة.

وتحقق العدالة الروسية فيما إذا كان نافالني نعت الناس الذين يظهرون في الشريط بـ"المهرجين المضحكين" أو "الناس الذي يفتقدون إلى الوعي" أو الخونة. ويقول الادعاء إن تعليقات نافالني "إهانة" لكرامة محارب قديم.

وفي حال تمت إدانته، سيواجه نافالني غرامة أو حكمًا بتنفيذ خدمات اجتماعية.
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