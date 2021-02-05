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أخبار العالم

السعودية تسجل 4 حالات وفاة و327 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الجمعة 05/فبراير/2021 - 03:01 م
أرشيفية
أرشيفية
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محمد عثمان
أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، تسجيل 4 حالات وفاة و327 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الصحة السعودية في بيان، إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في المملكة ارتفع إلى 369,575 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 6393 حالة وفاة، وفقًا لصحيفة "سبق" السعودية.

وأشارت الصحة السعودية إلى تسجيل 257 حالة شفاء إضافية من المرض، ليرتفع عدد المتعافين إلى 360,954 شخصًا.

وبحسب بيانات الصحة السعودية، فإن عدد الحالات النشطة حاليًا في المملكة بلغ 2228 حالة، من بينها 385 حالة حرجة.
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