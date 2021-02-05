ضبط لحوم منتهية الصلاحية بالأقصر.. صور

أعلن الدكتور محمد بشار مدير عام مديرية الطب البيطري بالأقصر عن ضبط 60 كيلو مصنعات لحوم متغيرة الخواص وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بأحد المطاعم، و2 كيلو ذبح خارج السلخانة وصالحة للاستهلاك الآدمي وتم تحرير محاضر بذلك وتسليمها الي جهة الاختصاص.









أوضح انه تم تشكيل لجنة باشراف الدكتورة امال اديب مدير إدارة الصحة العامة والمجازر بالمديرية مكونة من د. نفين رفعت ود. سماح رضا ود. رأفت نسيم أطباء بإدارة الصحة العامة والمجازر بالمديرية وبالاشتراك مع مديرية التموين بإشراف الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بالأقصر و صلاح عبادي مدير ادارة بندر الأقصر بالمشاركة مع شرطة التموين والتجارة الداخلية وكذلك شرطة المسطحات والبيئة.





ياتى ذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بتكثيف الحملات للمرور علي محلات بيع وتداول اللحوم والدواجن والاسماك و اماكن تخزينها في الثلاجات لضمان جودة السلع المقدمة للمواطنين .







