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أخبار البلد

موجز السوشيال ميديا.. آرسين ڤينجر يشيد بمستوى أيمن أشرف أمام الدحيل.. ونبيل الحلفاوي يودع عزت العلايلي بكلمات مؤثرة

الجمعة 05/فبراير/2021 - 04:08 م
صدى البلد
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مصطفى كرم

يقدم موقع صدى البلد الإخباري عددا من الموضوعات المهمة على مدار الساعة عبر السوشيال ميديا وإليكم أبرزها


محمد الجارحي: آرسين ڤينجر أشاد بمستوى أيمن أشرف أمام الدحيل

شارك محمد الجارحي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي متابعين بمجموعة من الصور له مع عدد من أعضاء مجلس الإدارة والمدرب الفرنسي ارسين فينجر من المدرجات بعد انتهاء مباراة الأهلي امام الدحيل القطري.

وعلق الجارحي على الصوره قائلا "‪مع أحد أعظم مدربي كرة القدم على مر التاريخ.. البروفيسور الفرنسي آرسين ڤينجر صانع مجد أرسنال ومدرب الجيل التاريخي للمدفجية والذي أسعدني بإشادته بالنادي الأهلي وخصوصا أيمن أشرف


خبر صادم.. نبيل الحلفاوي يودع عزت العلايلي بكلمات مؤثرة

نعى الفنان نبيل الحلفاوي، النجم الكبير عزت العلايلي الذي توفي صباح اليوم الجمعة،عن عمر ناهز 86 عاما.

ونشر نبيل الحلفاوي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر صورة للفنان عزت العلايلي وعلق عليها قائلا: "‬‏‪‏‏البقاء لله.خبرصادم رغم العمر المديد لأننا لم نسمع عن مرض سبقه. وداعا للفنان الكبير عزت العلايلي



عمرو السولية يحتفل بالفوز على الدحيل القطري

احتفل عمرو السولية لاعب النادي الاهلي  بالفوز على فريق الدحيل القطري امس في إطار مواجهات كأس العالم للأندية.

ونشر عمرو السوليه عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام مجموعة من الصور من مباراة امس وعلق عليها قائلا "الحمد لله "



سعد سمير يتصدر تويتر بعد احتفاله بفوز الأهلي على الدحيل

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #سعد_ سمير بعد احتفاله بالغناء والرقص بعد فوز الأهلي على الدحيل القطري في أولى مباريات كاس العالم للاندية.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت التعليقات كالتالي '" ‏سعد سمير دايما بيضحكني" و "‏اي فيديو فيه سعد سمير بيبقا مبهج".

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