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رياضة

سعد سمير يتصدر تويتر بعد احتفاله بفوز الأهلي على الدحيل

الجمعة 05/فبراير/2021 - 10:14 ص
صدى البلد
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مصطفى كرم

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #سعد_ سمير بعد احتفاله بالغناء والرقص بعد فوز الأهلي على الدحيل القطري في أولى مباريات كاس العالم للاندية.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت التعليقات كالتالي '" ‏سعد سمير دايما بيضحكني" و "‏اي فيديو فيه سعد سمير بيبقا مبهج".

وقال آخرون: "‏سعد سمير دة كان متعهد حفلات ' و " سعد سمير بيعمل عظمة بعد كل ماتش مهم".

وفاز الأهلي امس على منافسه الدحيل القطري  بهدف دون رد، في اللقاء الافتتاحي ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في دولة قطر.

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من تسجيل الهدف  في مرمى الدحيل القطري، في اللقاء الإفتتاحي عن طريق حسين الشحات بكرة صاروخية مباغتة في الدقيقة 31 من عمر المباراة

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