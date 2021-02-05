عمرو السولية يحتفل بالفوز على الدحيل القطري

احتفل عمرو السولية لاعب النادي الأهلي بالفوز على فريق الدحيل القطري أمس في إطار مواجهات كأس العالم للأندية.

ونشر عمرو السولية عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام مجموعة من الصور من مباراة أمس وعلق عليها قائلا "الحمد لله "



وفاز الأهلي أمس على منافسه الدحيل القطري بهدف دون رد، في اللقاء الافتتاحي ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في دولة قطر.



وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من تسجيل الهدف في مرمى الدحيل القطري، في اللقاء الإفتتاحي عن طريق حسين الشحات بكرة صاروخية مباغتة في الدقيقة 31 من عمر المباراة