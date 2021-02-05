بكلمات مؤثرة.. محمد محمود عبد العزيز ينعى عزت العلايلى

نعى الفنان محمد محمود عبد العزيز الفنان الكبير عزت العلايلي الذي وافته المنية صباح اليوم الجمعة.
ونشر محمد محمود عبد العزيز عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة للفنان عزت العلايلي وعلق عليها قائلا : "تشرفت بالتعامل مع حضرتك عن قرب و معرفة حضرتك بشكل شخصى و تشرفت انه فى يوم من الايام دار بيننا أحاديث كثيره عن الحياه و اشتغلنا مع بعض و سعدت باكتسابى خبرات حياتيه و عمليه من حضرتك بشكل مباشر و استفدت من نصايح حضرتك كتير جدًا على المستوى الإنسانى و الدينى و العملى.
وتابع محمد محمود عبد العزيز: "السلام امانه لأبويا و صديق حضرتك و حبيبك كما كنت تقول، قوله إنه و حشنى اوى و حضرتك كمان هتوحشنى اوى... الى اللقاء يا أحباب يا واجعين قلبى إنا لله و إنا إليه راجعون... الاستاذ عزت العلايلى فى ذمة الله (أسألكم الفاتحه و الدعاء لابويا و للأستاذ عزت العلايلى و لكل من رحلوا عنا)"
وكان محمود العلايلي -نجل الفنان القدير عزت العلايلي- اعلن وفاة والده صباح اليوم الجمعة 5 فبراير، عن عمر يناهز 86 عامًا.
وكتب محمود -نجل عزت العلايلي- عبر حسابه على فيسبوك: «توفى صباح اليوم والدى الفنان عزت العلايلى ، تقام صلاة الجنازة بعد صلاة العصر بجامع المروة بجوار مستشفى دريم لاند».