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أخبار العالم

حريق كبير في ضاحية السيف بالبحرين وتدخل عاجل من الدفاع المدني

الجمعة 05/فبراير/2021 - 05:43 م
حريق - ارشيفي
حريق - ارشيفي
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محمود نوفل
تمكنت قوات الدفاع المدني البحريني من  إخماد حريق اندلع بمخزن تابع لأحد المطاعم بضاحية السيف دون وقوع إصابات. 

وأفادت وزارة الداخلية البحرينية عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة تويتر بأن الجهات المختصة قامت بإجراءاتها في الموقع. 

وأشارت الداخلية البحرينية إلى إنه يتم الآن إجراء التحريات اللازمة  لمعرفة سبب اندلاع الحريق.

وكانت الداخلية البحرينية في وقت سابق أعلنت ‏عن اتخاذها إجراءات أمنية في منطقتين بالعاصمة المنامة، بعد الاشتباه بجسمين غريبين، أحدهما بمنطقة النعيم، والآخر في جد حفص، لم تحدد طبيعتهما.
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