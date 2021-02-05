ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يدين طرد روسيا دبلوماسيين من الدول الأعضاء

الجمعة 05/فبراير/2021 - 05:46 م
علما الاتحاد الأوروبي
علما الاتحاد الأوروبي وروسيا
Advertisements
أحمد محرم
أعرب الاتحاد الأوروبي عن إدانته قرار روسيا طرد دبلوماسيين أوروبيين من جنسيات مختلفة.

وأعلنت روسيا طرد عدد من موظفي البعثات الدبلوماسية الألمانية والسويدية والبولندية بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات الداعمة للمعارض الروسي أليكسي نافالني.

وقالت الخارجية الروسية في بيان، إنها استدعت سفير المملكة السويدية والقائم بأعمال جمهورية بولندا ومبعوث سفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية، حيث أبلغتهم باحتجاجها "على المشاركة المسجلة لموظفين في القنصليتين العامتين السويدية والبولندية في سان بطرسبورج والسفارة الألمانية في موسكو في المظاهرات غير الشرعية يوم 23 يناير 2021".

وأشارت الوزارة الروسية في بيان إلى أن مثل هذه التصرفات من قبلهم تعتبر غير مقبولة وهي لا تتطابق مع صفاتهم الدبلوماسية، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وذكر البيان أنه "تم إعلان الدبلوماسيين المشاركين في المظاهرات غير الشرعية شخصيات غير مرغوب فيها بالتوافق مع اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والتي تم توقيعها في 18 أبريل 1961".

وأكدت الخارجية الروسية أنهم تلقوا أوامر بمغادرة أراضي روسيا الاتحادية في أقرب وقت.

وأشارت إلى أن موسكو تتوقع  أن تلتزم البعثات الدبلوماسية السويدية والبولندية والألمانية مع كوادرها بأحكام القانون الدولي بشكل صارم.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

قرار جديد لترامب ضد موسكو.. واشنطن تعتزم إغلاق آخر قنصليتين لها في روسيا

أمريكا تخطط لإغلاق قنصليتيها في روسيا.. ما السبب؟

أول تعليق ألماني على العقوبات الروسية ضد مسئولين أوروبيين

روسيا تطرد اثنين من موظفي البعثة الدبلوماسية الكولومبية في موسكو

المعاملة بالمثل.. الخارجية الروسية تطرد دبلوماسييَن من السفارة الهولندية

روسيا تستدعي السفير الأمريكي لديها وتوجه احتجاجا شديدا له على دعم المظاهرات فيها

ترشيحاتنا

أزمة جديدة تطارد الزمالك بسبب أشيمبونج

وفاة الفنان عزت العلايلي عن عمر يناهز 86 عاما

السعودية.. تفعيل حملة "الخوارج شرار الخلق" للتوعية ضد أفكار الإخوان المنحرفة

جنازة عزت العلايلي.. 100 صورة من وداع "عبد الهادي"

رسالة مؤثرة.. أول رد من والدة لقمان سليم على اغتياله.. فيديو

كلبة تنقذ حياة صاحبها بعد إصابته بـ سكتة دماغية.. اعرف القصة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طفل يلقى مصرعه أمام والدته في انتحار من الطابق الـ17

خلال 24 ساعة.. دراسة تكشف علاجا للسرطان يحارب كورونا

جنازة عزت العلايلي.. 100 صورة من وداع "عبد الهادي"