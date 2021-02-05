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بكلمات من ذهب.. محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب ينعى الفنان عزت العلايلي..فيديو

الجمعة 05/فبراير/2021 - 07:29 م
النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين
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محمود محسن
أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن مصر والوطن العربي فقدا أحد القامات الكبيرة في الفن وأحد الفنانين الذين أثروا في الحياة والوجدان، وهو الفنان عزت العلايلي الذي ترك أعمالا خالدة في السينما والمسرح والدراما.

وأضاف بكري خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار أن الراحل عزت العلايلي قدم مكتبة كبيرة وأفلاما عديدة مؤكدا أنه كان دائما النجم الأقرب لقلوب الناس ودائما  ما قدم أدوارا وطنية.

ونعى النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب الفنان عزت العلايلي قائلا: "الفنان الراحل عزت العلايلي، أحد جيل الرواد في السينما المصرية، وأبطالها الذين أثروا الفن المصري بمزيد من الإبداع والأعمال الخالدة التي أسهمت في ريادة السينما المصرية في الوطن العربي والشرق الأوسط".

وقد جسّد الفنان الراحل بطولة الجندي المصري من خلال العمل التاريخي "الطريق إلى إيلات" الذي وثق بطولات القوات المسلحة وأرّخ لإنجاز البحرية المصرية قبل حرب أكتوبر المجيدة.

خالص العزاء لأسرة الفن المصري والفنان الراحل، سائلين الله أن يسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

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